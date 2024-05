SP tem a maior quantidade de cocaína apreendida da história

O policiamento de São Paulo apreendeu em abril 6,9 toneladas de cocaína em todo o território paulista. A quantidade é quase três vezes maior que o total retirado das ruas no mesmo mês do ano passado.

Conforme levantamento da Secretaria da Segurança Pública, o total apreendido representa um impacto financeiro de quase R$ 140 milhões no crime organizado. No mês passado, o total de entorpecentes apreendidos em São Paulo chegou a 18 toneladas, um aumento de 73% em relação a abril de 2023. Só de maconha foram quase 8,5 toneladas retiradas das ruas.

“O objetivo é asfixiar financeiramente o crime organizado, causando prejuízos milionários para desestabilizar as organizações criminosas”, afirma o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. “Nossa missão é impedir que as quadrilhas usem a estrutura logística do estado para escoar entorpecentes e continuar lucrando com o tráfico.”

Ao considerar o acumulado do ano, houve um recorde na quantidade de cocaína apreendida em São Paulo. O volume chegou a 13,9 toneladas da droga — o maior valor desde 2001, quando teve início o monitoramento da série histórica no estado. A apreensão representa um prejuízo de quase R$ 280 milhões ao crime organizado, com base no preço do quilo do entorpecente no mercado nacional.

O recorde também se estende às apreensões de crack (2,4 toneladas de janeiro a abril deste ano), acréscimo de 170% em relação aos quatro meses de 2023. Neste ano, até abril, 52,3 toneladas de drogas foram retiradas das ruas pelas forças de segurança.