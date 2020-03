SP registra menor índice de letalidade nas rodovias estaduais em 20 anos

Operações da Polícia Militar Rodoviária para ampliar fiscalização sobre veículos e motoristas foram determinantes para o resultado.

O Estado de São Paulo registrou um recorde histórico de segurança nas estradas no primeiro bimestre de 2020. No período, o número de mortes nos 22 mil quilômetros de rodovias paulistas recuou 17,2% em relação a 2019 e atingiu a menor taxa dos últimos 20 anos.

Na comparação com o ano de 2006, quando o índice alcançou o maior nível, a redução é de 46%. Foram confirmadas 198 vítimas fatais nas estradas de São Paulo em janeiro e fevereiro de 2020, contra 232 mortes no ano passado e 369 em 2006.

As operações desenvolvidas pela Polícia Militar Rodoviária para ampliar a fiscalização sobre veículos e motoristas foram determinantes para o resultado. Somente em fevereiro, por exemplo, 8,6 mil condutores foram autuados por dirigir sob efeito de álcool ou se recusaram a se submeter aos testes de etilômetro. O número é 166% maior que no mesmo mês de 2019.

A quantidade de motoristas avaliados também cresceu substancialmente: 548%. Foram 200.297 verificações em fevereiro deste ano, contra 30.930 no ano passado.

Também houve reforço nas operações dedicadas a monitorar a conduta dos motoristas, como ultrapassagens proibidas, uso de cintos de segurança e dos dispositivos específicos para crianças, uso do celular ao volante e excesso de velocidade. No total, os policiais paulistas fiscalizaram 205.924 motoristas em fevereiro. As autuações correspondem a 4,17% desse universo.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP