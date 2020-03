Casal de idosos fica gravemente ferido em explosão de botijão de gás na região

Acidente teria ocorrido quando o idoso preparava o jantar da família, em uma propriedade rural do bairro Do Retiro, em Sebastianópolis do Sul/SP.

Na noite desta segunda-feira (2), uma explosão seguida por incêndio em casa na área rural do bairro Do Retiro, em Sebastianópolis do Sul/SP, deixou um casal de idosos, moradores do local, gravemente feridos.

De acordo com informações, por volta das 20h30, equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, viatura Auto Bomba Tanque – de combate ao incêndio – foram deslocadas para o endereço, após serem acionadas por populares.

Ainda segundo informações, o casal de idosos estava dentro da residência, enquanto o idoso preparava o jantar. Em dado momento, por motivos a serem esclarecidos, houve a explosão do botijão de gás que alimentava o fogão.

Serviços de socorro foram acionados imediatamente e socorreram as vítimas, sendo que o homem teria sofrido graves queimaduras pelo corpo, além de ter inalado grande quantidade de fumaça, sendo socorrido ao Hospital de Queimados de Catanduva/SP; já sua esposa, também sofreu queimaduras pelo corpo, sendo socorrida ao Hospital de Nhandeara/SP.

O caso será investigado e um laudo deve ser emitido pelas autoridades.