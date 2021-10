SORTE GRANDE: moradora de Votuporanga ganha meio milhão no Saúde Cap

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Amigos comemoram o merecimento do prêmio de R$500 mil do Saúde Cap

Uma moradora humilde de Votuporanga ganhou R$ 500 mil hoje (24) no Saúde Cap. O prêmio é comemorado intensamente por amigos, que dividem a felicidade com a moradora do bairro Cecap II.

Segundo amigos, a mulher é batalhadora e perdeu o pai em um acidente há alguns anos.

Outros votuporanguenses também faturaram prêmios menores no sorteio de hoje. O Saúde Cap é um título que repassa parte do lucro ao Hospital de Amor de Barretos e entidades filantrópicas da região.votutudo