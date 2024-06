Secretaria de Desenvolvimento Econômico adere à campanha contra o greening

Campanha alerta sobre a necessidade de erradicação da Murta, conhecida como Dama-da-Noite, que é hospedeira do inseto psilídeo, transmissor da doença que contamina pomares

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que engloba o segmento da Agricultura, está aderindo a uma campanha promovida pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado, juntamente com o Fundecitrus, para erradicação da Murta, planta muito conhecida por exalar no período noturno, um perfume muito adocicado de suas flores brancas. Apesar de muito cheirosa, a Murta, popularmente conhecida como Dama-da-Noite, é hospedeira do psilídeo, inseto transmissor do greening, que ataca os pomares de citrus, como laranja e limão.

A planta é muito comum nas cidades, por ser de trato fácil, estar sempre com as folhas verdes, não ter raízes profundas e nem crescer muito, além de um perfume muito intenso, entretanto, é um grande vetor na propagação do greening, doença que causa sérios danos à produção nos pomares, com diminuição da produtividade e qualidade dos frutos.

Nos pomares de citrus, o greening deixas as folhas amareladas e impede o desenvolvimento da fruta, sendo, hoje, o grande desafio na citricultura, além de ser um problema fitossanitário, uma ameaça à economia dos municípios citrícolas, já que, as plantações contaminadas precisam ser totalmente erradicadas, pois não há cura para a doença.

Mais informações sobre o greening e consultoria técnica para prevenção e combate da doença podem ser obtidas diretamente com o corpo técnico da Casa da Agricultura, na rua Itacolomi, 3096, Vila Marin, (17) 3421-3188.