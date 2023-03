SORTE GRANDE: morador de Votuporanga ganha R$ 500 mil no SaúdeCap

Além do prêmio principal, outros três votuporanguense se deram bem no “Giro da Sorte”

Um morador de Votuporanga teve um final de semana muito melhor do que imaginava. Isso porque ele faturou no sorteio deste domingo (12) do SaúdeCap (título de capitalização que beneficia o Hospital do Amor de Barretos), o prêmio principal no valor de R$ 500 mil.

O contemplado foi o morador do bairro Palmeiras I, Wilson. Ele comprou a cartela premiada no ponto de vendas instalado no Supermercado Proença. Para receber o prêmio ele terá que comparecer na sede da empresa organizadora dos sorteios, que fica em São José do Rio Preto.

Wilson, no entanto, não foi o único votuporanguense contemplado. Além dele, Luiz Carlos, morador do Residencial Prado; Regiane Cristina, que mora no Residencial Belas Águas; e Marciano, do Vila Nova, ganharam R$ 2 mil cada ao serem sorteados no “Giro da Sorte”.

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br