Diretoria da CDHU realiza visita técnica em obra do desfavelamento no Conjunto Habitacional “Thui Seba”

Estiveram presentes autoridades da Companhia; área contará com 185 casas e prazo de conclusão é de até 18 meses

Na manhã desta sexta-feira (21/6), a parceria entre Prefeitura de Votuporanga e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) avançou mais um momento no programa de desfavelamento da região sul do município, através de visita técnica realizada no local que contou com a presença do prefeito Jorge Seba; do deputado estadual Carlão Pignatari; e do diretor de Engenharia e Obras da Companhia, Silvio Vasconcellos.

A previsão de conclusão da obra das 185 moradias do Conjunto Habitacional “Thui Seba” é de 18 meses tornando assim, realidade o sonho da casa própria para famílias das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton, se consolidando em uma grande conquista aguardada há mais de 50 anos e proporcionando uma vida mais digna. No local também serão construídas, em até 60 dias, duas casas modelo para serem visitadas pelos futuros moradores.

O prefeito Jorge Seba agradeceu a todos os envolvidos no programa habitacional. “A palavra que traduz esse momento é gratidão. Gratidão àqueles que contribuíram de forma decisiva para que esse sonho chegasse a se tornar realidade às famílias das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton e também ao nosso governador Tarcísio de Freitas que, juntamente com nosso deputado Carlão Pignatari, tem olhado com muita atenção para as necessidades da nossa cidade”.

Também estiveram presentes na cerimônia, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; o vice-prefeito Cabo Valter; a vereadora Edinalva Azevedo, representando a Câmara Municipal; a secretária municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Tássia Gélio Coleta; o diretor regional da CDHU, Osvaldo Carvalho; e demais autoridades.

A área onde serão construídas as casas já recebeu toda a infraestrutura necessária como obras de drenagem, guias, sarjetas, asfalto e estrutura de iluminação. A Prefeitura também abriu a nova Rua Luiz Vanzella que dá acesso ao Conjunto Habitacional, passando por trás da antiga Colônia da Fepasa.

Homenagem

Após o pronunciamento das autoridades, o diretor de Engenharia e Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos, recebeu das mãos do prefeito Jorge Seba, uma placa de homenagem considerando-o hóspede ilustre e insigne do Município. O tributo também foi publicado na edição do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (21/6).