Encontro de MotorHomes traz mais de 140 famílias para Fernandópolis

Evento movimentou o comércio local e promete ser ainda maior em 2023

Um grande encontro de MotorHomes – os tradicionais veículos utilizados como moradias – trouxe um grande movimento para Fernandópolis no último final de semana. No total, 140 famílias de várias partes do Brasil estiveram presentes na cidade com suas ‘casas ambulantes’ que ficaram estacionados na área de camping do Água Viva Thermas Resort.

Como parte da tradição desses encontros, todos os participantes ao chegarem em um município, adquirem seus itens de consumo no comércio da própria cidade anfitriã, como alimentos e bebidas. Várias atividades recreativas são oferecidas no encontro com a distribuição de brindes que também são adquiridos na cidade.

“Os encontros de MotorHomes estão se tornando uma tradição em Fernandópolis e percebemos que a cada ano está aumentando. Neste ano tivemos 140 cadastros e acredito que em 2023 teremos o dobro de participações”, destacou o prefeito André Pessuto, que visitou o camping acompanhado pela primeira-dama Mara Pessuto e pelo vice-prefeito Artur Silveira.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Cássio Araújo, este tipo de evento fortalece a potencialização do turismo regional. “O encontro reúne na cidade pessoas de todo o Brasil. Muitos estão visitando nossa região pela primeira vez, porém, os que já participaram de edições passadas retornaram. Isso significa que gostaram da experiência de passar alguns dias por aqui. Temos um grande potencial que pode ser explorado para os próximos anos com o crescimento do encontro”, comentou Araújo.

O organizador do evento, Eliezer Pazini, da cidade de São Leopoldo-RS, demonstrou otimismo e agradeceu a receptividade dos fernandopolenses. “Todos os locais que visitamos fomos muito bem acolhidos. Esses encontros têm por objetivo reunir as famílias, conhecer novos amigos e lugares. Agradeço a recepção que tivemos em Fernandópolis e esperamos estar em um número ainda maior em 2023 aqui na cidade”, disse Pazzini, proprietário do MotorHome Turiscar Scânia, 110 original,