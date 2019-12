Sony Pictures divulga novo teaser de Bad Boys Para Sempre

No Brasil, o longa metragem chegará dia 30 de janeiro de 2020. Confira em https://youtu.be/IXD7LvvLDwE

A Sony Pictures divulgou um novo teaser de Bad Boys Para Sempre (Bad Boy 4 Life). Este é o terceiro filme da dupla de policiais.

Na trama, Burnett e Lowrey fazem parte do grupo de AMMO da polícia de Miami. A dupla deve encontrar e prender uma quadrilha de traficantes de drogas liderada pelo cruel Armando Armas.

Martin Lawrence volta como Marcus Burnett e Will Smith retorna como Mike Lowrey. O elenco conta com Jacob Scipio que vive o vilão Armando Armas, Paola Nuñes é Rite, uma durona e engraçada psicóloga criminal que foi recém-nomeada como chefe da AMMO. Também fazem parte do elenco Joe Pantoliano, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Charles Melton e D. J. Khaled. A direção é de Adil El Arbi e Bilall Fallah.

O primeiro filme da franquia estreou em 1995 e teve direção de Michael Bay. Na trama, Marcus e Mike tem que se disfarçar para encontrar uma carga de 100 milhões de dólares de heroína que foi roubada da sede da delegacia. A dupla tem apenas cinco dias para isso, antes que a divisão de narcóticos seja fechada. Uma garota de programa é a peça chave para desvendarem o mistério.

No segundo longa metragem, Brunett e Lowrey investigam a proliferação do ecstasy em Miami. Eles acabam entrando em guerra maior do que o esperado entre traficantes russos e haitianos, pois Johnny Tapia quer tomar conta de todo o tráfico de Miami. Em meio à investigação Burnett descobre que sua irmã está namorando Lowrey, o que coloca a amizade dos dois em risco.

