Sobrinho mata tio com golpes de enxada na cabeça em Cosmorama

Um crime abalou os moradores da cidade vizinha de Cosmorama, no final da manhã desta quinta-feira, dia 18. O sobrinho matou o próprio tio com golpes de enxada na cabeça e, em seguida se entregou à Polícia Militar.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o autor do crime procurou os policiais militares e relatou que havia cometido um homicídio sendo que a vítima seria seu tio. A vítima teve morte instantânea. O crime aconteceu dentro da residência da vítima no bairro Vila Honório, em Cosmorama.

As polícias civil e Militar estiveram no local do crime e as causas serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

REPORTAGEM/VOTUNEWS: