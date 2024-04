Homem é preso suspeito de matar a ex-namorada em Catanduva

Morte da jovem havia sido inicialmente registrada como suicídio, mas depois a perícia encontrou indícios de que ela havia sido assassinada

Um homem de 26 anos está sendo investigado pela Polícia Civil de Catanduva por suspeita de ter matado a ex-namorada, Carolina Stefany Latorre Rosa, de 24 anos. A morte da jovem havia sido registrada no dia 11 de abril, inicialmente como suicídio, mas, depois, a perícia encontrou indícios de que ela havia sido assassinada.

A mulher foi encontrada no banheiro do apartamento onde morava, com um corte profundo em um dos pulsos, o que induziu a hipótese de suicídio consumado. A perícia, no entanto, não localizou objeto cortante no local.

Diante das dúvidas levantadas sobre as circunstâncias da morte, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Investigações Criminais (DIG) de Catanduva. Reunidas informações sobre a possível autoria do crime, a Justiça emitiu mandado de prisão temporária do suspeito, que foi submetido a Interrogatório e negou ter matado a ex-namorada. O homem será mantido provisoriamente na carceragem na Cadeia Pública de Catanduva.

Marco Antonio dos Santos

