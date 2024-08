Sobe para seis número de presos por incêndios criminosos em SP

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou nesta terça-feira (27) que seis pessoas foram presas suspeitas de iniciar os incêndios que têm devastado o interior de São Paulo nos últimos dias. As prisões ocorreram nas regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, as mais atingidas pelas chamas.

Entre os presos está um homem de 49 anos flagrado por uma câmera de segurança saindo de uma mata momentos antes de um incêndio em Jales. Em Batatais, outros dois suspeitos foram flagrados no momento em que ateavam fogo em terrenos.

O governador Tarcísio de Freitas afirmou que um dos presos em Ribeirão Preto se declarou membro do PCC, informação que está sendo investigada. Todas as prisões foram realizadas após denúncias anônimas.