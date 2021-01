Sob efeito de drogas, homem ataca e derruba PM do cavalo

Um desempregado, aparentemente sob efeito de drogas, atacou e derrubou um policial militar do cavalo na manhã desta sexta-feira (8), no pontilhão Jordão Reis, no Centro de Rio Preto.

De acordo com o relato de dois policiais militares, o homem foi abordado por suspeita de tráfico de drogas, mas nada foi encontrado com ele. Ao ser liberado, o homem atacou um dos PMs, que estava sobre o cavalo, e o derrubou puxando as rédeas do animal. O policial teve ferimentos na mão direita, no punho e no antebraço.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o cavalo do segundo PM “esbarrou” no desempregado, que caiu no chão e teve ferimentos na cabeça, na região da testa. O homem ainda teria continuado a ofender os policiais, chamando-os de “bosta, seu vacilão, seu merda”.

O PM e o desempregado passaram por atendimento médico na UPA Jaguaré. O homem vai responder pelos crimes de lesão corporal e desacato.

DLNEWS: