ELEKTRO INSTALA TECNOLOGIA NA REDE ELÉTRICA DE CIDADES DA REGIÃO OESTE DO ESTADO

Mais de 120 religadores receberam tecnologia de Self Healing para dar continuidade no fornecimento de energia em caso de interrupção. Ao todo, 109 mil clientes em 26 municípios foram beneficiados

A Elektro investe constantemente em tecnologias para manter a rede elétrica eficiente e mitigar as ações que provocam interferência na qualidade do fornecimento de energia. De janeiro a março deste ano, 26 municípios atendidos pela distribuidora, receberam a tecnologia de Self Healing (auto recomposição em tradução livre). O investimento beneficiou 109 mil famílias. Na região oeste do estado de São Paulo, as cidades contempladas com a tecnologia foram: Andradina, Jales e Votuporanga.

Com a iniciativa, a Elektro melhorou a qualidade de energia nessas localidades, que passaram a ter restabelecimento de energia mais rápido para defeitos transitórios.

Os sistemas de Self Healing trazem um grande benefício para a continuidade do fornecimento de energia, pois recompõem o sistema elétrico automaticamente, no menor tempo possível, em caso de interrupção. Assim, quando uma árvore cai sobre a rede elétrica, por exemplo, e interrompe o fornecimento de energia, o sistema já identifica o ponto onde houve a interrupção, isola a área danificada e normaliza imediatamente o fornecimento de energia para os clientes impactados.