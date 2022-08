Show inédito na região, Boate Azul promete três horas de clássicos sertanejos nesta noite

Novo projeto de Gian & Giovani e Edson & Hudson fará a sua segunda apresentação nacional em Votuporanga, na Expo Show.

Depois de registrar uma noite de sábado com recorde de público, o palco principal do Centro de Eventos Helder Henrique Galera promete mais um grande espetáculo na programação da Expo Show Votuporanga para este domingo. Com três horas de show, o projeto Boate Azul, composto pelas duplas Gian & Giovani e Edson & Hudson, fará a sua segunda apresentação nacional aqui em Votuporanga e promete resgatar os clássicos da música sertaneja com aquele toque da atualidade.

Edson & Hudson e Gian & Giovani prometem arrastar mais uma multidão para o Centro de Eventos, já que a apresentação agrada a todas as gerações. A trajetória dos quatro artistas será refletida em prosa, cantoria e bom humor. No repertório estão canções como: “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer”; “Porta Retrato”; “Olha Amor”; “Azul” e, é claro, não poderia faltar aquela que inspira o nome do álbum: “Boate Azul”. E sabe o que é melhor? Para curtir tudo isso ninguém vai precisar pagar nada, já que a entrada é gratuita. Ingressos para camarote e área vip podem ser adquiridos na bilheteria do Centro de Eventos.

Programação

Hoje os portões abrem mais cedo, às 14h, com o Parque de Diversões liberado no período da tarde para diversão da criançada. As atrações musicais começam às 19h, na Praça de Alimentação, com Diamante Nego e seguem com Fernando Marques e o “piseiro” da Banda Bonde do Barão. Às 22h o cantor Gustavo Sanches sobe ao palco principal para abrir o show das duplas Edson & Hudson e Gian & Giovani (Boate Azul), que está programado para as 22h30.

A programação do Rancho Cabaré, boate oficial da festa, também promete agitar o público até amanhecer. Neste domingo, quem se apresenta são Bob e Shunt, Santtorini e Rodrigo Olih.

Ação Social na Expo Show

A Prefeitura de Votuporanga também está na recepção da festa. A equipe do Fundo Social de Solidariedade, com apoio das entidades assistenciais, recebe os alimentos que forem doados pelo público presente. Com entrada solidária, tudo o que for arrecadado será destinado para as entidades, que farão chegar os alimentos à mesa dos que mais precisam.

Para fazer parte da corrente do bem que está cada vez mais fortalecida na cidade, a população ainda pode participar da campanha “Ação Entre Amigos” que sorteará um carro 0km. O veículo foi doado pela família Dornelas ao Fundo Social de Solidariedade, que organizou a ação com a distribuição de cupons que estão sendo vendidos pelas entidades assistenciais. O sorteio será no dia 8 de agosto, antes do show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano.

Transporte

Seguindo com o serviço de transporte público, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança disponibiliza novamente duas linhas de ônibus com preços populares para o Centro de Eventos.

Assim como nas duas primeiras noites, a “Linha 1” passará pelos pontos de ônibus do Assary, São Cosme, Pozzobon, Santa Amélia e Colinas. Já a “Linha 2” vai atender aos moradores da Estação, Noroeste, Pacaembu e Boa Vista.

O atendimento segue em dois horários: hoje o primeiro vai passar às 18h30 e o outro às 20h, com retorno previsto para 1h30 e 2h30. O transporte é realizado pela Expresso Itamarati, empresa já responsável pela linha circular em Votuporanga e terá o mesmo preço das passagens urbanas, ou seja, R$ 3,15.