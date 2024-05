Fernandopolense é nomeado cônsul honorário na Itália

O fernandopolense Vanderlei Ciccarelli foi oficialmente nomeado Cônsul Honorário do Brasil em Pescara, na Itália. A cerimônia de entrega do Exequatur (autorização do Governo Italiano) aconteceu na última sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, com a presença do Embaixador Luiz Cesar Gasser, Cônsul Geral do Brasil em Roma.

Ciccarelli, que é administrador da empresa Ciccarelli Cidadania, se mostrou emocionado ao receber o título: “É com imensa satisfação e humildade que compartilho este momento extraordinário em minha jornada. Recebi a notícia de minha nomeação como Cônsul Honorário do Brasil em Pescara, Itália, com jurisdição em Abruzzo, com uma mistura indescritível de emoções: honra, gratidão e uma determinação renovada para servir minha comunidade com dedicação inabalável., declarou.

O novo Cônsul Honorário tem uma longa história de trabalho na comunidade ítalo-brasileira. Ele é membro fundador da Associação dos Brasileiros em Pescara e já realizou diversos projetos para promover a cultura brasileira na Itália.

Região Noroeste