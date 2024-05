Criança é deixada sozinha em ponto de ônibus após volta da escola

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma menina de 5 anos foi encontrada sozinha em um ponto de ônibus na tarde de segunda-feira (13), após voltar da escola. A criança foi localizada por uma mulher que a viu desorientada e a ajudou a encontrar sua mãe.

Segundo a mãe, que não quis se identificar, ela espera a filha no ponto de ônibus todos os dias, mas na segunda-feira, o ônibus escolar atrasou e ela não estava lá para receber a menina. A monitora responsável pela turma teria deixado a criança sozinha no ponto, sem avisar os pais.

Assustada, a menina atravessou três ruas, incluindo a principal da cidade, e pediu ajuda a uma mulher que estava perto de um supermercado, em direção contrária à sua casa. A mulher acolheu a criança e a manteve segura até que a mãe chegasse.

Preocupada com a situação, a mãe da menina registrou um boletim de ocorrência. Ela relatou à polícia que não foi informada pela monitora sobre o ocorrido.

A Secretaria de Educação de Buritama informou que tomou conhecimento do caso e que os pais da criança foram ouvidos pela Diretoria Municipal. A monitora, por sua vez, foi advertida e orientada sobre os protocolos corretos a serem seguidos em casos semelhantes, incluindo a comunicação com os pais ou acionamento do Conselho Tutelar.

O caso serve como um alerta para os cuidados que devem ser tomados com as crianças no transporte escolar, especialmente na comunicação entre a escola e os pais.