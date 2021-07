Show de Prêmios da Santa Casa de Votuporanga conta com pontos de venda em 16 cidades da região

Campanha arrecada recursos para a Santa Casa de Votuporanga. Premiação conta com Honda Biz, celulares, TV de 50″ e vales-compras

A terceira edição da campanha “Show de Prêmios”, realizada pela Santa Casa de Votuporanga, conta com novos pontos de venda em 16 cidades da região. Para facilitar a logística da ação solidária, os cupons foram entregues para parceiros e voluntários de Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil.

Cada cupom custa R$ 10 e a pessoa concorre a sete prêmios: duas motos Honda Biz, dois celulares, uma televisão de 50″, além de dois vales-compras (R$ 500 e R$ 1.000). O sorteio será no dia 7 de agosto, na Concha Acústica, um dos cartões postais de Votuporanga.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou o empenho de todos os voluntários envolvidos na ação solidária. “Atendemos 53 municípios da nossa região. Muitas pessoas nos perguntaram sobre os pontos de vendas em outras cidades. Por isso, mais uma vez, contamos com o apoio de nossos grandes parceiros, para que a campanha se expandisse ainda mais”, frisou. Mais informações dos locais de comercialização em cada cidade pelo telefone (17) 3405-9139.

Toda a renda arrecadada com a campanha é direcionada para o atendimento de milhares de pacientes. “A Santa Casa de Votuporanga promove ações, sempre visando a manutenção de nossa assistência, com muita qualidade e humanização. O Show de Prêmios vem em um momento muito oportuno, diante de uma pandemia que dura mais de um ano e que impactou no nosso orçamento. Aumentamos as despesas significativamente e a campanha busca recursos para custear esses atendimentos”, explicou o provedor da Instituição.

Para que a ação fosse concretizada, o Hospital conta com um time de patrocinadores, parceiros e voluntários. “Quero agradecer aos patrocinadores, que viabilizaram esta terceira edição da campanha. Nosso agradecimento especial para o Ville Hotel Gramadão, a HSA e aos supermercados Proença e Santa Cruz, que fazem parte do dia a dia da nossa Instituição, com foco sempre em nossos pacientes e serviços”, complementou Luiz Fernando.