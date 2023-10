Programa Saúde com Agente: Prefeitura realiza diplomação de mais de 150 profissionais

Ato marcou encerramento dos cursos técnicos do Programa Saúde com Agente

Mais de 150 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias foram diplomados em cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira (27/10), na Câmara Municipal. O ato marcou o encerramento dos cursos técnicos do Programa Saúde com Agente, uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Para os Agentes Comunitários de Saúde foi oferecido o Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e para os Agentes de Combate às Endemias, foi promovido o Curso Técnico em Vigilância em Saúde com ênfase no combate às endemias. Votuporanga faz parte de 97% dos municípios brasileiros que aderiram à formação. Além dos dois Cursos Técnicos, também foi oferecida formação continuada para tutores e preceptores através de um Curso de Extensão. Outro destaque foi a realização de uma pesquisa nacional sobre o perfil e a atuação dos Agentes de Saúde em todo o país.

O Programa Saúde com Agente busca fortalecer o Sistema Único de Saúde, em uma ação inédita que impacta na melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade de vida de toda a população.

O ato contou com a presença do prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; e também da secretária da Saúde, Ivonete Félix; da articuladora da Atenção Básica do DRS (Departamento Regional de Saúde) 15 de Rio Preto, Rossana Santos; da vereadora Sueli Friósi; da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Silvia Alves Pontes; e das responsáveis pelos agentes, Ieda Barbella e Samara Fernandes.

“Este é um momento especial para todos nós, afinal estamos falando de aprimoramento de conhecimento para ampliar e avançar cada vez mais no serviço público oferecido de qualidade”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

O prefeito agradeceu o trabalho realizado por todos os agentes. “Fico muito feliz por Votuporanga estar neste cenário e me sinto privilegiado por ser gestor dessa cidade. Parabenizo o trabalho de todos vocês que vão captar, lá na ponta, a real essência da nossa população. A Saúde de Votuporanga tem níveis de excelência graças a todos vocês.”