Show com Gian e Giovani encerra 1º Summit Brucker

Empresários do Brasil e de outros países participaram de dois dias de imersão em temas como inovação e humanização.

Votuporanga recebeu nesta semana (4 e 5/3), o 1º Summit Brucker, que reuniu cerca de 300 empresários do ramo funerário e crematório do Brasil e de países como Argentina, Costa Rica, Itália e México. O público discutiu o momento do setor de cremação, que tem apresentado crescimento constante nas áreas humana e pet, além de temas relacionados a inovação e humanização, com profissionais renomados.

O setor estima que a cremação pet cresça cerca de 300% por ano, já a humana, no Estado de São Paulo, representa atualmente 20% dos procedimentos realizados, ante os 8% registrados em 2018. “A cremação tornou-se uma alternativa que soluciona problemas da vida moderna, como falta de espaço para a construção de novos cemitérios e também a preocupação ambiental”, destacou Rolandinho Nogueira, sócio da Brucker Fornos Crematórios, empresa que organizou a reunião.

O empresário ainda destaca, que em relação a Summit Brucker, “trouxemos para o nosso primeiro encontro, assuntos que estão em alta no setor e que ajudam a pensarmos o futuro, que já está sendo construído em todo o mundo. Há desafios a serem vencidos e estratégias nos ajudam a alcançar esses resultados”.

O primeiro dia foi marcado por encontro com a presidente do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep), Gisela Adissi, a arquiteta Crisa Santos, especialista em Neuroarquitetura, o professor da ESPM, Alan Kuhar e a mestre em comportamento do consumidor, Ligia Prado, que falaram sobre humanização, sensações e percepções em prol de experiências, marketing e atendimento.

Já o segundo dia, contou com bate-papo com o empresário da Brucker Marcelo Grecchi, que destacou a importância da empresa atualmente, em cenário nacional e internacional, além das inovações aplicadas aos produtos fabricados em Votuporanga-SP. Os participantes ainda tiveram uma troca de ideias com o advogado José Marcelo Silva de Carvalho e com os empresários Wesley Bastos de Souza (Vila Velha – ES) e Antonio Flores (de Tucumán – Argentina), além do consultor internacional do Setor Funerário, Dario Loinaz.

O ex-técnico da seleção Paraolímpica Brasileira, Steven Dubner, marcou o encontro com a palestra motivacional sobre superação de desafios. Para marcar o encerramento, a dupla Gian e Giovani animou o jantar de confraternização, com canções que marcaram épocas, como “Amigo Seu”, “Disk Paixão”, “Olha Amor”, entre outras.

“Já começamos a pensar numa segunda edição, tendo em vista a importância de debatermos o setor. O encontro também permite uma projeção de Votuporanga e toda a região para os empresários que participam do encontro”, finalizou Marcelo Grecchi.

O Summit Brucker ainda contou com exposição de produtos e serviços, contribuindo para a formação de negócios e networking.

Sobre a Brucker – é uma empresa genuinamente brasileira, especializada na fabricação de fornos crematórios para humanos e pets com presença em todo o Brasil, abrindo sua participação nas Américas Latina e Central. Atua no setor desde 2009, com know-how de duas grandes empresas, uma do setor funerário e outra com experiência na fabricação de fornos desde 1929. Além dos fornos crematórios, oferece câmara fria, urnas, acessórios, entre outros. Considerada a melhor fábrica de fornos crematórios da América Latina, a empresa recebeu em abril de 2019, em Portugal, a “Nomeação Honrosa Maior Inovação e Qualidade em Fornos Crematórios da América Latina”.