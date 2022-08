Morador da região ganha R$ 1 milhão da Nota Paulista

Um rio-pretense de 53 anos, que mora no bairro Maria Lucia, ganhou o prêmio principal no sorteio de agosto da Nota Fiscal Paulista no valor de R$ 1 milhão, com 17 bilhetes eletrônicos. O programa é mantido pelo governo do Estado de São Paulo.

Conforme a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a pasta entra em contato com o ganhador para que ele faça o desbloqueio dos prêmios. A Fazenda agenda a presença do sortudo em um posto fiscal mais próximo. Com a documentação pessoal, comprovando a identidade, ele consegue fazer o desbloqueio do dinheiro.

Já os contemplados com R$500 mil são dos municípios de Franca, Araras, Salto de Pirapora e São Paulo.

Para participar, além de solicitar a inclusão do CPF e do CNPJ na nota fiscal, o contribuinte, ainda, precisa confirmar a escolha após fazer login no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

(Diário da Região)