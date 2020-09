A alimentação apresenta um papel no controle da saúde mental, tanto para acelerar o processo de desenvolvimento de depressão, tanto como forma preventiva. Estudos mostram que mulheres que tem uma dieta com maior composição de alimentos inflamatórios, como bebidas açucaradas, refrigerantes, grãos refinados, carne vermelha e gordura trans, além de pobres em alimentos anti-inflamatórios, como frutas, legumes, azeite de oliva e verduras e vegetais verdes e amarelos têm um risco maior de desencadear transtornos depressivos.

Outro aspecto positivo de se manter uma alimentação saudável é a saúde da microbiota intestinal, composta por bactérias que regulam as funções do intestino e o humor. Cerca de 50% ou mais da serotonina é produzida na mucosa intestinal. O consumo regular de fibras por meio de cereais integrais, legumes, frutas e verduras é indicado no cardápio com esse objetivo. Além disso, o uso de probióticos pra regular os microganismos intestinais é recomendado.