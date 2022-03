Um homem de 61 anos morreu após capotar o carro que dirigia na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, em Andradina (SP), na noite de segunda-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima trabalhava como motorista da Prefeitura de Nova Independência (SP) e estava sozinha no veículo quando o acidente aconteceu.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do capotamento serão investigadas pela Polícia Civil.