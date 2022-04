NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: acidente grave na rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga

Um acidente ocorrido por volta das 15h40, na rodovia Euclides da Cunha – perímetro urbano de Votuporanga, defronte a Apravel Veículos.

Conforme as primeiras informações, um veículo colidiu violentamente contra um trator que estava roçando às margens da rodovia Euclides da Cunha. Os ocupantes dos veículos estão sendo socorridos neste momento, por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Policiais ambientais que estavam transitando pelo local iniciaram os primeiros atendimentos e garantiram a segurança dos demais motoristas.

Há vítimas presas nas ferragens

VOTUNEWS