Senac Votuporanga destina materiais para a Santa Casa

Foram entregues itens de limpeza, higiene e descartáveis, como forma de auxiliar na contenção do Coronavírus.

Em momentos de pandemia do Coronavírus, a responsabilidade é de todos. Essa é a visão do Senac Votuporanga, que possui compromisso social com a comunidade. A instituição de ensino, atenta às necessidades das entidades para os atendimentos da COVID-19, realizou uma grande doação para a Santa Casa de Votuporanga.

Foram destinados itens de limpeza, higiene e descartáveis para o almoxarifado do Hospital. Foram entregues 1.000 aventais, 140 caixas de luvas, 8 caixas de máscara, 15 caixas de touca, 48 pacotes de guardanapo, 51 pacotes de compressas e 400 sacos de lixo preto.

A gerente do Senac Votuporanga, Eliane Baltazar Godoi, explicou a ação. “Seguindo o Decreto do Governo Estadual, suspendemos nossas atividades presenciais para conter o avanço do Coronavírus, priorizando o atendimento e as ações on-line. Diante desse cenário, optamos por doar estes materiais que não estavam sendo utilizados. Eles faziam parte do nosso estoque para as aulas práticas de laboratório (saúde, estética, podologia e massoterapia) e também para a limpeza de nossa instituição”, disse.

Eliane ressaltou a importância de contribuir com a Santa Casa. “Somos parceiros do Hospital, que é campo de estágio de nossos alunos. A Santa Casa é muito importante para Votuporanga e região, colaborando para o desenvolvimento do município e cuidando da saúde de todos. Neste momento tão crucial e diante da nossagrande aproximação, quisemos demonstrar nossa preocupação com o próximo, que está no DNA do Senac Votuporanga”, complementou.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Receber apoio neste momento de pandemia reforça nossa responsabilidade e nos enche de esperança e energia. Agradecemos o Senac, que anualmente faz doações para nossa Instituição e, que, mais uma vez cumpriu seu compromisso social com empatia e com solidariedade. Este auxílio irá contribuir para a manutenção de nossos atendimentos”, finalizou.