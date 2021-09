Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga anuncia retomada de campeonatos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Além do Veteranos de futebol de campo, também serão promovidos campeonatos de futsal, bocha e malha

Devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19 e a melhora no cenário da pandemia, a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga anunciou a agenda de retomada de campeonatos e vem realizando melhorias nas praças esportivas do município.

Além do Campeonato Amador Veteranos de futebol de campo, anunciado no início deste mês, previsto para começar no dia 3 de outubro, também serão promovidos campeonatos de futsal, bocha e malha.

Para os amantes de futebol de salão, a data de início da Copa Municipal de Futsal “Edinho Watanabe”, categoria livre acima de 16 anos, será 9 de novembro. Já os adeptos da bocha, o IV Campeonato Municipal de Bocha Individual “Zezo da Jóia” será nos dias 20 e 21 de novembro; mesma data em que será realizado o IV Campeonato Municipal de Malha Dupla “ Alevindo Moraes Canuto”.

Melhorias nas praças esportivas

Junto com a agenda de retomada dos campeonatos, a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga também vem realizando melhorias nas praças esportivas do município. Na última sexta-feira (17/9), o vice-prefeito Cabo Valter e o secretário de Esportes e Lazer em exercício, Alexandre Giora, visitaram o Ginásio de Esportes Mário Covas, que está recebendo diversas melhorias para essa retomada gradual das atividades.

Além da limpeza geral e manutenção de todo o complexo, a sala multiuso onde ocorrem as aulas de balé receberá novo piso. Melhorias também estão previstas para a quadra e campo de futebol, bem como campo de malha.

“Estamos nos reorganizando para retomada das aulas em diversas modalidades e também a volta dos campeonatos. Por isso, estamos atentos às necessidades dos nossos complexos e áreas esportivas para oferecermos condições adequadas para prática e incentivo ao esporte nas nossas crianças e adolescentes”, disse o secretário interino, Alexandre Giora.