Secretaria de Direitos Humanos promove ações durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Objetivo é convidar a população para conhecer os serviços ofertados pelo Município, garantir direitos e superar barreiras

A Secretaria de Direitos Humanos realiza, de 23 a 26 de agosto, ações durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Durante toda a semana várias atividades serão realizadas com o objetivo de divulgar os serviços ofertados pelo Município, garantir direitos e superar barreiras das pessoas com deficiência.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que a semana tem por propósito chamar a atenção para frisar que, apesar dos direitos e avanços conquistados por meio de legislações e políticas públicas, as pessoas com deficiência ainda têm desafios.

“Precisamos fazer valer o artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), no qual diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Queremos despertar na população não somente um ato para reflexão, mas sim, inspirar a colocar um ponto final em concepções que desagregam e se materializam em muros nas mentes e nos corações”, falou.

A ação ainda terá apoio do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPcD), lotado na Secretaria de Direitos Humanos.

Programação

Na terça-feira (23/8), tem o Dia D da Pessoa com Deficiência na praça cívica da Concha Acústica, das 9h às 12h. A equipe da Secretaria de Direitos Humanos estará a disposição para esclarecimento de dúvidas, informações sobre as carteirinhas para pessoas com deficiência, elaboração de currículos, entre outras ações. O IDAV também estará presente, momento em que apresentará os serviços ofertados pela entidade e o braile, sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão.

Na quarta-feira (24/8), às 9h, tem roda de capoeira com os atendidos do Recanto Tia Marlene na praça cívica da Concha Acústica. O objetivo é mostrar que não há limites para o esporte.

Na quinta-feira (25/8), às 14h30, tem entrega de certificados da capacitação “ABC da Pessoa com Deficiência”, que foi realizado de modo on-line totalizando 100 horas/aulas. A entrega acontecerá no auditório da Secretaria da Cidade.

Para encerrar a semana, será realizada na sexta-feira (26/8), uma ação de impacto sobre importância de se respeitar e fazer valer o direito das vagas de estacionamento destinadas aos deficientes físicos. O evento será às 9h, na rua Amazonas, em frente à Concha Acústica, e contará com a apresentação do conjunto Sinfonia Especial da APAE.