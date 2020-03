O secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, explicou que a pasta é um dos locais da administração pública que mais reúne uma grande quantidade de pessoas, devido aos serviços oferecidos. “Temos aqui muitos serviços presenciais. Pensando nisso, adotamos algumas medidas para evitar a aglomeração”, disse.

Medidas

Desde a última quinta-feira (19/3), a Secretaria de Assistência Social passou a atender ao público das 10h às 13h, para evitar aglomeração e atender as famílias que mais precisarem.

Nesta terça-feira, devido à grande procura por parte da população para receberem cestas básicas, a Secretaria passou a distribuir senhas para o atendimento. Além disso, foram convocados profissionais da rede da Assistência Social para o atendimento presencial.

Thiago frisou que existe um grande empenho por parte da Pasta em atender as famílias que precisam de cesta básica, mas solicita aos munícipes que evitem aglomeração no local e que mantenham distância uns dos outros.

“Sabemos do momento delicado que passamos. Muitas pessoas estão desempregadas e precisam da alimentação. Faremos nossa parte em ajudar, mas iremos priorizar as pessoas que se enquadram em grupo de risco”, disse.

Devido à grande procura, Thiago informa que por dia serão distribuídas senhas para atendimento. “Temos a cautela de evitar tumulto, tanto na recepção quanto ao serem atendidas com conforto em nossas salas. Nossa equipe está trabalhando com luvas e máscaras para também oferecer segurança aos munícipes”, disse.

Documentos necessários

Os interessados no benefício devem apresentar comprovante de endereço (com data de 2020); RG e CPF de todos que moram na casa (crianças que não tiverem os respectivos documentos deverão levar certidão de nascimento); comprovante de renda (carteira de trabalho ou holerite atualizado) e estarem inscritos no Cadastro Único.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-2600. A Secretaria de Assistência Social fica na avenida João Gonçalves Leite, 4705, bairro Jardim Alvorada.