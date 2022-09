Secretaria de Assistência Social de Votuporanga: Processo Seletivo para 17 vagas

Inscrições seguem até 11 de setembro; são nove vagas para Assistente Social e oito para Psicólogo

Em edital publicado no Diário Oficial Extra desta sexta-feira (02/09), a Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas, no período de 03 a 11 de setembro, para o Processo Seletivo nº 004/2022, que prevê a contratação de profissionais para atuarem na Secretaria de Assistência Social. No total são 17 vagas sendo, nove para Assistente Social I, com carga horária semanal de 30 horas e remuneração de R$3.541,02 e outras oito para Psicólogo (Especialista em Saúde I – Psicologia Clínica), que possui carga horária de 20 horas semanais e vencimentos de R$2.989,22.

Para participar, os candidatos devem ter idade entre 18 e 75 anos e realizar inscrição, sob taxa no valor de R$75, no site da empresa organizadora www.consesp.com.br até às 23h do prazo final.

As provas objetivas estão previstas para serem realizadas no dia 18 de setembro, a partir das 8h, em locais ainda a serem divulgados por meio de edital próprio. A apresentação de Títulos também deverá ser feita nesta mesma data até 30 minutos após o encerramento da prova escrita, através de cópia reprográfica autenticada em cartório ou no órgão realizador.

Mais informações podem ser consultadas diretamente no edital que também está disponível no site da Prefeitura, através de “Concursos Públicos – Processo Seletivo Simplificado 04/2022”.