As equipes seguirão o mesmo procedimento, com utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), seguindo as normas de saúde com relação à prevenção contra o novo Coronavírus (Covid-19).

Prorrogação até 30 de setembro

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga iniciou o Arrastão de Limpeza contra a Dengue no Município no dia 31 de agosto. A ação foi prorrogada até o dia 30 de setembro e tem o propósito de intensificar o combate contra o Aedes aegypt. As equipes são formadas por agentes do Setor de Controle de Endemias e Zoonoses e também pelos Agentes Comunitários de Saúde.

No entanto, para combater a proliferação de criadouros do mosquito e o aumento no número de casos da Dengue, a pasta adverte sobre o papel fundamental da população na manutenção dessas ações de combate.

As pessoas devem manter os cuidados, permanentemente, em suas residências, verificando o armazenamento de água parada e os recipientes que possam acumular água e virar criadouros do mosquito. Portanto, a Secretaria orienta à população a manter os quintais sempre limpos, eliminando garrafas, sacolas plásticas, entre muitos outros recipientes que possam acumular água da chuva. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão; limpar calhas, utilizar produtos (detergente, sabão em pó) nos ralos internos e externos, a fim de se evitar a proliferação do vetor.