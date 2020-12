As principais orientações são para a higiene das mãos com frequência, uso de máscaras, sair de casa somente quando for necessário, manter o distanciamento social e evitar lugares aglomerados.

A transmissão do novo Coronavírus ocorre de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque ou aperto de mãos contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computadores, entre outros.

Caso esteja com sintomas compatíveis com a Covid-19, tais como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar, principalmente, idosos e doentes crônicos, procure um serviço de saúde.

Importante salientar que os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguem em funcionamento todos os dias.

Segundo a Secretária da Saúde, Márcia Reina, “a nossa preocupação é que as taxas de ocupações dos leitos voltem a aumentar. Nós não podemos deixar a curva voltar a subir. Devemos nos cuidar e proteger os nossos familiares para que não ocorram mais registros positivos e óbitos por conta da doença”.