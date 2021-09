Secretaria da Saúde de Votuporanga antecipa prazo da segunda dose da Pfizer

Cerca de 4 mil pessoas com idade entre 28 e 39 anos que receberam a primeira dose da Pfizer devem ser contempladas com a antecipação

A partir desta sexta-feira (24/9), quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer há, no mínimo, 56 dias, já pode voltar para concluir o esquema de imunização. A mudança segue determinação da Secretaria de Estado da Saúde que reduziu de 12 para 8 semanas o intervalo entre as doses da Pfizer.

Segundo estimativa da Secretaria Municipal da Saúde, cerca de 4 mil pessoas com idade entre 28 e 39 anos que receberam a primeira dose da Pfizer devem ser contempladas com a antecipação.

As vacinas já estarão disponíveis, nesta sexta-feira (24/9), nos quatro postos de vacinação montados no Assary, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito, que funcionam das 8h às 15h.

Plantão especial no CCI da Vila Paes

No sábado (25/9), haverá plantão para este público, mas os atendimentos serão, excepcionalmente, no Centro de Convivência do Idoso do bairro Vila Paes. Todos aqueles que precisam tomar a segunda dose de qualquer imunizante também podem aproveitar o plantão no CCI.

Para receber a segunda dose, é obrigatório apresentar o cartão de vacina da primeira dose e documentos pessoais.

O CCI da Vila Paes fica na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes.