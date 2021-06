NOTÍCIA URGENTE: Santa Casa de Votuporanga está com ocupação máxima nas UTIs de COVID-19

As UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de COVID-19 da Santa Casa de Votuporanga estão com ocupação máxima. Todos os 28 leitos estão com pacientes, sendo que destes, 22 estão em uso de respiradores.

Nas alas do Hospital, estão 26 pessoas internadas e uma no Pronto Socorro com diagnóstico confirmado de COVID-19. O número de altas e transferências de março do ano passado até hoje chegou a 1.519 pacientes.

Diante do atual cenário, novos casos de internação em que surgirem podem ser transferidos, seguindo as orientações da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) e de acordo com a disponibilidade de leitos de outras instituições de saúde em municípios de referência.

A médica infectologista do Hospital e responsável pelas alas do Coronavírus, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, reforçou a importância das medidas de prevenção contra a pandemia. “É fundamental que a população continue com as medidas de prevenção, como uso de máscaras, higienização de mãos com água e sabão e/ou álcool em gel, além de respeitar o distanciamento social. São ações que diminuem a transmissão da COVID-19”, disse a infectologista.

O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, fez uma alerta para a população e reforçou o empenho de todos os profissionais no combate à doença. “Mesmo com equipe reduzida e dedicação de médicos e colaboradores nestes meses de pandemia, a Santa Casa trabalha incansavelmente para evitar as transferências, que sabemos que gera um desconforto para o paciente e seus familiares. Precisamos da conscientização de todos, para que cada um faça a sua parte. Somente respeitando as orientações, conseguiremos vencer juntos a COVID-19”, disse o provedor da Santa Casa.