“Definimos novas medidas emergenciais que buscam conter o avanço da doença em nossa cidade e para salvar vidas. Temos acompanhado um aumento diário de casos e, infelizmente, de mortes causadas por complicações da doença. Mas, para que as ações tenham resultado, precisamos da união de toda a nossa região”, comentou Jorge Seba. Votuporanga é referência para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde de outros 16 municípios.

Participaram do encontro, prefeitos e representantes de Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Macaubal, Magda, Monções, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga. “Estamos num momento muito crítico e essa união é necessária para que consigamos salvar vidas, já que os hospitais que atendem a nossa população vivem com problemas como a falta de leitos”, destacou Adilson Segura, prefeito de Valentim Gentil.

Entre as medidas anunciadas, a suspensão do transporte coletivo; o fechamento para atendimento presencial de serviços como supermercados e padarias, que poderão seguir com delivery das 6h às 23h; restrição de circulação de pessoas na rua, exceto em casos de busca por atendimento de saúde ou para ir/retornar do trabalho de atividades permitidas pelo decreto. O atendimento em agências bancárias e casas lotéricas também está suspenso, sendo liberado o uso de caixas eletrônicos, que deverão ser higienizados após o uso.

O decreto nº 13.195, com todas as regras, foi publicado na tarde desta sexta-feira (19/3) e está disponível no site da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br), em Diário Oficial.