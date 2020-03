Rio Preto notifica quatro novas suspeitas de coronavírus

Enquanto os resultados não ficam prontos, os pacientes estão em isolamento domiciliar.

A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto/SP informou na tarde desta segunda-feira (9), que notificou mais quatro casos suspeitos de coronavírus (COVID-19) na cidade. Somado a dois pacientes que ainda estão sendo acompanhados, a cidade monitora seis suspeitas.

Segundo a Secretaria de Saúde, os quatro novos casos notificados são os seguintes:

Homem , de 32 anos, com viagem aos Estados Unidos e retorno ao Brasil em 29/02/2020. Apresentou sintomas de febre, tosse, dor de garganta, coriza e dores musculares, com início em 01/03/2020

, de 32 anos, com viagem aos Estados Unidos e retorno ao Brasil em 29/02/2020. Apresentou sintomas de febre, tosse, dor de garganta, coriza e dores musculares, com início em 01/03/2020 Mulher , de 33 anos, com viagem a Portugal e retorno ao Brasil em 08/03/2020. Apresentou sintomas de febre, tosse, congestão nasal e dores musculares, com início em 07/03/2020

, de 33 anos, com viagem a Portugal e retorno ao Brasil em 08/03/2020. Apresentou sintomas de febre, tosse, congestão nasal e dores musculares, com início em 07/03/2020 Menina , de 1 ano, com viagem a Portugal e retorno ao Brasil em 08/03/2020. Apresentou sintomas de tosse, coriza e dificuldade para respirar, com início em 07/03/2020

, de 1 ano, com viagem a Portugal e retorno ao Brasil em 08/03/2020. Apresentou sintomas de tosse, coriza e dificuldade para respirar, com início em 07/03/2020 Homem, de 25 anos, com viagem à Inglaterra e retorno ao Brasil em 06/03/2020. Apresentou sintomas de febre, tosse e coriza, com início em 05/03/2020.

As outras suspeitas que já estavam sendo monitoradas são em uma mulher de 72 anos, que viajou para a Europa (Espanha e Portugal), e um homem de 25 anos cujos exames ainda não foram liberados pelo Instituto Adolfo Lutz.

A primeira paciente apresentou sintomas no dia 1º de março, com tosse, febre, coriza, congestão nasal, cansaço e dores musculares, enquanto ainda estava no exterior. Depois de voltar ao Brasil no dia 3, segundo a Saúde, ela procurou atendimento médico no dia 4. “O serviço de atendimento coletou amostras e encaminhou ao Instituto Adolfo Lutz. A paciente está em isolamento domiciliar”, informou a pasta.

“Em todas as suspeitas foram coletadas amostras e encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz. Enquanto os resultados não ficam prontos, os pacientes estão em isolamento domiciliar”, diz a nota da Saúde.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br