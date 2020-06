A Secretária Municipal da Cultura e integrante da Associação de Dirigentes Municipais de Cultura (Adimc), Silvia Brandão Cuenca Stipp, foi recentemente incluída no Conselho de Gestão da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. No início do mês, ela participou de uma audiência online com o Ex-Ministro e atual Secretário da Cultura, Sérgio Sá Leitão, juntamente com os demais Secretários Municipais da Cultura que já compõem a diretoria da Admic, Fábio Lopez, de São Vicente; Matheus Sartori, de Mogi das Cruzes; de Piracicaba, Rosângela Camolese, e João Manoel da Costa Neto, de São Caetano do Sul.