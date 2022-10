Concha Acústica recebe espetáculo de música caipira original no domingo

Entre os ritmos constam samba rural, pagode caipira, arrasta-pé, toada, balada, polca, chamamé, xote, guarânia, rock e outros que nascem livremente com as violas, violões e rabecas

Neste domingo (23/10), a Concha Acústica de Votuporanga recebe o espetáculo Artesania Musical, com João Lejambre. Um projeto artístico composto também por músicos de percussão, bandolim, violino e violoncelo, além de violas caipiras e demais instrumentos. O evento é gratuito e promovido com recursos do ProAC – Programa de Ação Cultural, do Governo do Estado de São Paulo, que conta com a parceria da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga.

O espetáculo terá citações poéticas, declamações, causos e canções cujos temas centrais são os saberes do povo – rural, urbano, campeiro, caipira e originário da cultural brasileira. Neste show, João Lejambre expõe e compartilha seu método criativo, desde a concepção dos instrumentos e das músicas até o momento dos shows. As obras musicais refletem o aspecto continental e cosmopolita do povo brasileiro.

Entre os ritmos constam samba rural, pagode caipira, arrasta-pé, toada, balada, polca, chamamé, xote, guarânia, rock e outros que nascem livremente com as violas, violões e rabecas construídas pelo artista que se guia pela liberdade e vontade criativa no ofício da luthieria e das composições musicais.

Para o público presente, haverá distribuição gratuita do novo álbum do artista. A apresentação terá início às 20h30 e a classificação indicativa é livre.