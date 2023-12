“Saúde que dá Prêmios”: bairro Patrimônio Velho é contemplado

Grande contemplada foi Eva Melo Antonieto, moradora na Rua Paraná



O ano não poderia encerrar sem a tradicional campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Santa Casa em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev. O bairro sortudo da vez foi Patrimônio Velho.



A grande contemplada foi Eva Melo Antonieto, moradora na Rua Paraná. “Eu e meu marido decidimos doar porque a Santa Casa a gente precisa muito, então a assim está ajudando. Iremos continuar colaborando”, disse.



Jovina dos Santos recebeu um celular com a campanha. “Todo mês vem na conta de água e doo com muito prazer. Faço de coração, porque o Hospital atende muita gente”, contou.

A outra ganhadora do celular, Conceição Aparecida Trindade, falou da sua motivação em contribuir. “Quando eu e minha família precisamos, fomos muito bem atendidos. Por isso, participo da campanha”, afirmou.



O provedor da Instituição, Amaro Rodero, ressaltou a importância da “Saúde que dá Prêmios”. “São recursos da comunidade que retornam para ela mesma, por meio de nossos serviços via Sistema Único de Saúde (SUS). Votuporanga é uma cidade solidária e arrecadamos valores significativos que impactam positivamente nossa assistência”, enfatizou. O recurso é direcionado para compra de medicamentos, materiais hospitalares, entre outros.



Ele agradeceu todos que contribuíram neste ano. “Agradeço a todos que colaboram com a nossa missão em salvar vidas. O apoio da população nos ajuda a manter nossos atendimentos com qualidade e humanização. Parabéns aos ganhadores”, disse.



A campanha

O morador pode contribuir na conta de água com a Santa Casa, referência em diversos serviços como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, cirurgias cardíacas e muito mais. Além de fazer o bem, ele concorre a uma televisão todo mês. São mais incentivos para promover a solidariedade e envolver toda a comunidade, porque os vizinhos que aderiram a ação também são contemplados com celular.



Para participar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir. Dúvidas no setor de Captação de Recursos da Santa Casa, pelo telefone (17) 3405 9139.