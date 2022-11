MPF pede explicações à PRF sobre medidas para encerrar paralisações

Com caminhoneiros realizando 200 bloqueios de vias em 16 Estados do país, a Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do Ministério Público Federal (7CCR) solicitou que Polícia Rodoviária Federal (PRF) preste informações sobre o que está sendo feito para garantir o fluxo de veículos nas rodovias federais.

O documento determina o prazo de 24 horas para que uma resposta seja dada e pede detalhes sobre as ações, além de um informe completo dos trechos onde há bloqueios e as respectivas ações empreendidas pelo órgão em cada caso.

O grupo ainda encaminhou um ofício a procuradores-chefes questionando que medidas serão tomadas para coibir eventual omissão ou facilitação dos agentes da PRF na garantia da manutenção do fluxo nas rodovias federais, de acordo com informações do órgão.