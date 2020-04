Saúde que dá Prêmio contempla Jardim Marin

Moradores são da Avenida Pansani; campanha ajuda a manter os atendimentos.

A campanha “Saúde que dá Prêmio”, realizada pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, fez novos ganhadores neste mês. A iniciativa entrega notebook e bicicletas para os moradores solidários que contribuem com o Hospital mensalmente com doações na conta de água.

Os contemplados são da Avenida Pansani, no bairro Jardim Marin. Neste mês, por conta da pandemia do Coronavírus, a iniciativa se adaptou às recomendações do Ministério da Saúde sem a presença da TV Unifev, Saev Ambiental e entrevistados.

Após o sorteio realizado na Administração do Hospital, um colaborador fez a entrega na residência dos ganhadores. Maria Aparecida Devolio Perinelli e o marido Hermes Perinelli foram os contemplados com o notebook. “É um prazer ajudar a Santa Casa, é muito importante colaborar, estamos muito felizes e desejando que mais pessoas possam contribuir”, disseram.

O vizinho do casal, que não quis se identificar, ganhou uma bicicleta. O idoso resolveu fazer um gesto ainda mais nobre, doando novamente a bike para o Hospital! O outro ganhador Baltazar Cordeiro Saldanha ficou feliz com seu prêmio. “Fiquei muito surpreso e não esperava receber um presente. Estou muito feliz”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a importância da campanha. “Agradeço a todos que colaboram com a nossa missão em salvar vidas especialmente nesta época de pandemia do Coronavírus e entendem o quanto é importante esse espírito solidário. Nossa luta para conseguir arrecadações em prol ao Hospital é incansável e o apoio da comunidade nos ajuda a manter nossos serviços. Parabéns aos ganhadores”, disse.

Faça sua adesão!

Todo mês, um notebook é sorteado para o ganhador principal. Os vizinhos levam uma bicicleta cada. No começo ano, os prêmios são carro zero quilômetro e dois notebooks para os vizinhos. Para participar é necessário ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o valor que deseja doar. A contribuição é a partir de R$ 5.