Lions Clube de Votuporanga entrega macarrão para Santa Casa de Misericórdia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Campanha durou 30 dias e arrecadou 300 pacotes do mantimento para o Hospital votuporanguense

O Lions Clube de Votuporanga cumpre à risca o lema deste ano “Servir com amor e união”. Focado no seu papel social, promove ações que fortalecem as comunidades, além de apoiar os necessitados por meio de serviços humanitários.

A Santa Casa de Votuporanga foi beneficiada com uma campanha realizada pelo Lions. O Hospital recebeu 300 pacotes do mantimento nesta terça-feira (30/8), durante a reunião do clube.

A presidente Maristela Maranho Antonieto contou sobre a iniciativa. “Arrecadamos 600 pacotes de macarrão do tipo “Pai Nosso” em 30 dias, ideal para sopas. Destinamos para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e para o Hospital do Amor, duas instituições muito importantes para a nossa cidade”, disse.

Ela enfatizou o objetivo da ação. “Sabemos que, através da Santa Casa, estaremos ajudando muitas pessoas da nossa comunidade”, complementou.

O alimento será direcionado para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Agradecemos ao Lions Clube de Votuporanga, por ser tão atuante em nosso meio. São atitudes solidárias assim que nos auxiliam na missão de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós”, concluiu o provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi.