Saúde do Adolescente: Prefeitura promove oficina com estudantes de escolas públicas

Durante as palestras, estudantes participaram de atividades individuais e em grupo; assuntos foram trabalhados também com profissionais que trabalham com adolescentes nas mais diversas áreas

A Secretaria da Saúde de Votuporanga reuniu estudantes adolescentes de escolas públicas para discutir sobre diversos assuntos relacionados a boas práticas na adolescência, entre elas, prevenção de riscos, informações sobre métodos contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis, entre outros temas. Participaram da oficina profissionais de serviços de saúde e também alunos do curso de Medicina da Unifev.

Durante as palestras, os estudantes participaram de atividades individuais e em grupo. As enfermeiras do SAE (Serviço de Atendimento Especializado), da Secretaria da Saúde, Fabiana Gimenes Ferreira e Sirce Soares dos Santos, trabalharam o tema ISTs/AIDS por meio de uma gincana. O objetivo da atividade foi demonstrar a importância da prevenção no combate às infecções.

Prevenção também foi o foco da palestra realizada pelos alunos de Medicina da Unifev, que abordaram sobre anticoncepção na adolescência e tiraram dúvidas dos estudantes por meio de exercícios de perguntas e respostas.

A psicóloga Rosely Maria Eleutério Rodrigues aproveitou o momento para trabalhar sobre adolescência e sexualidade; e o educador físico Tiago Goulart Marchi Souza realizou atividades de recreação e convivência com dinâmicas relacionadas ao tema.

Capacitando os profissionais

Em um segundo momento, os assuntos foram trabalhados também com profissionais que trabalham com adolescentes nas mais diversas áreas, entre elas, Educação, Saúde e Assistência Social.

“O principal objetivo é preparar nossos adolescentes e também nossas equipes para obtermos excelência nos serviços prestados e fazer com que nossos jovens entendam a relevância que eles têm para o futuro da nossa comunidade, a importância de adotar hábitos de vida saudáveis para viver em harmonia com o seu próprio corpo e mente e também com o meio em que eles convivem”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.