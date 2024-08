Segunda Edição do “Doce Espera” do SanSaúde será no próximo dia 24

No dia 24 de agosto, um encontro cheio de amor e cuidado espera por você! O “Doce Espera”, um evento especial criado pela SanSaúde, chega à sua segunda edição, pensado com muito carinho para as futuras mamães e suas famílias. Será uma manhã especial, onde as gestantes do plano poderão esclarecer dúvidas e aprender mais sobre a doce jornada da maternidade.

Profissionais dedicados estarão presentes para oferecer orientações valiosas sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido, a importância da amamentação e os desafios do período pós-parto, o chamado puerpério. Esses momentos iniciais podem ser repletos de incertezas, e o “Doce Espera” quer ajudar a transformar essa fase em uma experiência tranquila e cheia de amor.

O grande objetivo desse encontro é criar um ambiente acolhedor e informativo, onde todos se sintam seguros e bem preparados para a chegada do bebê. As atividades e palestras foram cuidadosamente planejadas para responder às perguntas, ajudando as famílias a se prepararem com confiança para esse novo capítulo.

Além das valiosas orientações, o evento também será uma oportunidade para que as gestantes e seus familiares se conectem, trocando experiências e fortalecendo laços. Afinal, a maternidade é ainda mais especial quando compartilhada com aqueles que amamos!

A enfermeira Luana Prates, idealizadora da iniciativa, expressou sua alegria pela nova edição. “O nosso primeiro encontro foi maravilhoso, com feedbacks muito positivos das participantes. Estamos ansiosos para receber um bom público e ajudar ainda mais famílias a se prepararem para a chegada desse novo amor”, disse.

Entre os temas que serão abordados, estão: amamentação, cuidados com o recém-nascido e puerpério.

Envolvimento de toda a família

A chegada de um bebê é um momento mágico que merece ser vivido com o apoio de todos. “Por isso, o curso é aberto não apenas para os pais, mas para todos que desejam participar e apoiar as mamães nessa jornada tão especial”, destacou Luana Romano, gerente do SanSaúde.

Inscrições

Se você é nosso beneficiário e quer participar, é fácil! Basta se inscrever pelo telefone 17 3426-3000 com a enfermeira Luana. Não perca essa chance de se preparar da melhor forma possível para a chegada do seu bebê. Anote na sua agenda: 24 de agosto, no Senac. Venha viver esse momento único com SanSaúde!

Doce Espera – 2ª edição

Data: 24/08

Horário: 8h30

Local: Senac – R. Guaporé, 3221 – San Remo

Evento exclusivo para beneficiários