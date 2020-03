Coronavírus: Votuporanga tem 51 casos suspeitos, 5 internados e 238 em isolamento domiciliar

Atualmente, o município descartou 27 casos suspeitos e aguarda resultados de amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz. Número de profissionais da saúde em monitoramento por suspeita de contágio por Covid-19 subiu para 18.

De acordo com o Boletim Epidemiológico Municipal publicado às 18h desta sexta-feira (27), pela Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga/SP, o município conta com 51 casos notificados como suspeitos de Coronavírus; sendo 22 na classificação antiga do Ministério da Saúde e 29 dentro da nova classificação que determina a notificação e coleta de exames somente para pacientes com Sindrome Respiratória Aguda Grave (internados e críticos) e para profissionais de saúde. Hoje o Município teve 02 altas hospitalares, sendo 01 transferência.

Ainda segundo o documento, desde a última sexta-feira (20/03), atendendo à determinação expedida pela Resolução da Secretaria de Estado da Saúde (SS 28, de 17 de março de 2020), os exames laboratoriais visando o diagnóstico de Coronavírus passaram a ser realizados somente em pacientes internados graves ou críticos e para os profissionais de saúde com sintomas do Covid-19.

Os pacientes assintomáticos, 2 síndrome gripal leve e/ou moderada não realizam exames específicos para Covid-19, porém, estão sendo monitorados.

Sendo assim, de acordo com as novas definições do Ministério da Saúde e Resolução da Secretaria de Estado da Saúde, o Município, até a presente data/hora, apresenta os seguintes dados:

Casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Quanto as internações, 06 casos residentes de Votuporanga encontram-se internado, sendo 04 em ala e 2 na Unidade de Terapia Intensiva, com ventilação mecânica invasiva; conforme quadro abaixo:

Casos de Profissionais da Saúde, suspeitos de Covid-19

Ainda segundo o boletim epidemiológico, os casos de Profissionais da Saúde, suspeitos de Covid-19 subiram para 18; conforme no quadro abaixo. Contudo, estas pacientes estão sendo monitoradas em isolamento domiciliar:

Síndrome Respiratória Aguda Não Grave

Quanto aos casos monitorados de Síndrome Respiratória Aguda Não Grave, o número saltou para 238 casos, que estão em monitoramento domiciliar, acompanhados pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde:





No Brasil, atualização do Ministério da Saúde mostra 3.417 casos confirmados de Coronavírus e 92 mortes. Informações estão atualizadas até às 17h desta sexta-feira (27).

Até o momento não há tratamento específico e nem vacina para infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Município oferece um serviço de informações sobre a população para o telefone gratuito 0800-771-8070, que contém equipe multidisciplinar de saúde para esclarecer dúvidas sobre novos vírus. Além disso, as orientações também podem ser incluídas junto às Unidades de Saúde.

Medidas de Prevenção

– Lavar sempre como mãos com água e sabão e evite levar como mãos ao rosto;

– Use sempre álcool em gel 70% para higienização das mãos e objetos;

– Não compartilhar equipamentos de uso pessoal (toalhas, copos, talheres e travesseiros);

– Caso você faça parte do público alvo da vacina contra a gripe, imunize todos os anos;

– Mantenha hábitos saudáveis, coma bem, coma verduras e frutas e beba bastante água;

– Evitar aglomerações de pessoas e em caso de sintomas gripais evite circulação e mantenha-se em domicílio;

– Manter como medidas de etiqueta ao atirar e espirrar (cobrir a boca e o nariz com antebraço ou lenço descartável).

– Evite abraços, apertos de mão e beijos no rosto.

Mais informações

O aplicativo Coranavírus – O SUS está disponível para celulares com sistema operacional androide no link a seguir do Google Play: http://bit.ly/AndroidAppCoronavírus-SUS e pelo iOS pelo link a seguir na APP Store: http://bit.ly/iOSAPPcoronavirus -SUS