De acordo com a médica Chefe do Departamento de Gerência Assistencial da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, Dra. Patrícia Silveira, nesse período, a principal consequência é a desidratação. “Nós perdemos muito líquido e, às vezes, esquecemos de nos hidratar. A principal medida que devemos fazer é beber água e sempre nos lembrar da hidratação, além de fazer refeições leves. Evitar tomar sol e fazer exercícios físicos entre às 10h e 16h e manter os ambientes arejados. Nessa época, também usamos muito o ar condicionado, então orientamos que umidifique o ambiente”.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma onda de calor, com grau de severidade de perigo, está sendo registrada na região de São José do Rio Preto. Além disso, o Inmet divulgou aviso meteorológico de baixa umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo também emitiu alerta sobre a forte onda de calor, com índices críticos de umidade relativa do ar. De acordo com o órgão, as temperaturas máximas para a região podem chegar a 38°C. Os usuários interessados em receber os avisos por SMS devem enviar uma mensagem do telefone celular para o número 40199 da Defesa Civil. Na área de texto, é só indicar o CEP de interesse. A pessoa pode cadastrar mais de um CEP residencial. Os informativos são gratuitos. Com o cadastro feito, o celular está apto a receber alertas e recomendações da Defesa Civil.

Riscos de queimadas

Neste período, a Defesa Civil, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Cidade, também alerta para alguns cuidados, como as queimadas. A orientação é que os munícipes não façam queimadas para limpar terrenos ou para destruir lixos. A opção indicada é o descarte regular dos materiais. Além disso, é importante também não jogar cigarros ou fósforos acesos e garrafas de vidros às margens de rodovias.