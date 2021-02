Santa Casa de Votuporanga vai para Brasília pleitear recursos aos parlamentares

Coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato, e o responsável pelas Relações Públicas do Hospital e vereador, Daniel David, percorreram gabinetes de deputados

Representantes da Santa Casa de Votuporanga viajaram até Brasília em busca de melhorias nesta semana. O coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato, e o responsável pelas Relações Públicas do Hospital e vereador, Daniel David, percorreram gabinetes de deputados federais do Estado de São Paulo e senadores para angariar recursos em prol de milhares de pacientes de 53 cidades da região.

Eles visitaram os 70 deputados da bancada paulista. A cada reunião, apresentaram o trabalho desenvolvido pelo Hospital e os investimentos realizados na Santa Casa por meio de emendas parlamentares.

Essas verbas garantem o custeio das despesas da Instituição e também investimentos na compra de equipamentos para melhorar ainda mais a estrutura e o atendimento aos pacientes, sendo que mais de 70% dos casos são pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

As emendas indicadas para a Santa Casa são fruto da articulação política realizada junto aos deputados. Todos os anos, o provedor Luiz Fernando Góes Liévana e representantes vão para Brasília, no Congresso Federal, em contato direto com parlamentares e assessores nos gabinetes reforçando as demandas do Hospital.

Angelo fez um balanço deste trabalho em Brasília. “Tivemos a oportunidade de apresentar a nossa Instituição aos parlamentares. Os recursos do Governo Federal, sem dúvida, são fundamentais para ajudar a manter a Santa Casa com qualidade e humanização”, complementou.

O vereador enfatizou o apoio da Câmara Municipal para Hospital. “Conhecemos a rotina da Instituição, que ajuda a salvar vidas e depende de recursos públicos, por isso uma de nossas lutas é justamente a conquista de emendas para a entidade”, disse Daniel David.

A Santa Casa é referência de alta complexidade, para 53 cidades da região, é o único Hospital que atende ao Sistema Único de Saúde na cidade e, apenas em 2020, realizou aproximadamente 1 milhão de atendimentos, entre Pronto Socorro, exames, internações, consultas ambulatoriais, cirurgias e partos.