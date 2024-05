Santa Casa de Votuporanga revoluciona sua cozinha com fornos inteligentes

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A busca por eficiência e qualidade nos processos culinários é uma constante na Santa Casa de Votuporanga e esse objetivo ganhou um novo aliado com a recente aquisição de dois modernos fornos inteligentes da Rational. Com capacidade para dez e vinte esteiras, esses equipamentos representam um avanço significativo para a Instituição, impulsionando a excelência em seu serviço.

O investimento foi viabilizado graças à parceria estabelecida entre a Santa Casa e o Bazar do Bem, demonstrando o compromisso mútuo com o aprimoramento das condições de trabalho e atendimento oferecidos pelo Hospital.

Giovani Lima Alves, renomado chefe de cozinha da Rational, foi um dos protagonistas desse processo, trazendo seu conhecimento e expertise em um treinamento dedicado à equipe da cozinha. “Os fornos adquiridos representam o que há de melhor e mais atualizado no mercado”, destacou Alves. Ele ressaltou ainda os benefícios práticos desses equipamentos, como a significativa redução de tempo nos preparos, que agora se tornam mais eficientes e seguros.

Para Louise Stephanie de Oliveira França, nutricionista do Setor de Nutrição e Dietética da Santa Casa, os equipamentos prometem revolucionar os processos culinários da Instituição. Com a capacidade de servir cerca de 1.700 refeições diárias, os fornos não apenas simplificarão os processos, mas também possibilitarão aprimoramentos no cardápio oferecido aos pacientes e colaboradores.

Além da eficiência no preparo dos alimentos, os fornos inteligentes também trazem inovações em termos de higienização. Com um processo de lavagem automático que demanda apenas alguns minutos e dispensa a intervenção dos colaboradores, proporcionam uma melhoria significativa na qualidade de trabalho para as equipes da cozinha.

Clebia Lima Dias, responsável pela cozinha, compartilha o entusiasmo com os benefícios trazidos pelos novos equipamentos. “Os novos fornos não apenas reduziram o calor na cozinha, mas também tornaram o manuseio dos alimentos muito mais prático”, relatou. Com processos que anteriormente demandavam horas para serem concluídos, como a fritura, agora realizados de forma mais rápida e eficiente, a equipe economizará tempo precioso, otimizando assim seus esforços.

Para Fernanda d’Ávila, gestora estratégica de Assistência, Qualidade e Segurança do Paciente, a aquisição dos fornos inteligentes pela Santa Casa de Votuporanga representa não apenas um investimento em tecnologia de ponta, mas também um compromisso com a melhoria contínua dos serviços oferecidos, proporcionando benefícios tangíveis tanto para os colaboradores quanto para os beneficiários finais das refeições preparadas com carinho e eficiência.