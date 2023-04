Santa Casa de Votuporanga recebe doação de cestas básicas

Julio Rosa Junior, proprietário da empresa Vidroplan, contribuiu com o Hospital, beneficiando os pacientes

A solidariedade faz parte da vida de Julio Rosa Junior, proprietário da empresa Vidroplan. Mensalmente, ele realiza doações para entidades da cidade. Nesta semana, a boa ação foi para a Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

Julio Rosa destinou cinco cestas básicas para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Meus avôs precisam muito da Santa Casa e elogiam o atendimento, inclusive pela velocidade. A gratidão deles não é somente pela assistência do Hospital, mas do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) também. Foram eles que me motivaram”, contou.

Essa foi a primeira destinação de muitas que virão. “A Instituição atende milhares de pessoas não só da nossa cidade, mas da região. Pretendo ajudar mais vezes, sem dúvidas”, complementou.

Rosemir Lopes (Milão), responsável pela Captação de Recursos, agradeceu a iniciativa. “Cada auxílio faz a diferença. Agradecemos Julio Rosa Junior, que destinou os alimentos, uma de nossas grandes demandas de consumo. Nosso muito obrigado”, concluiu.