Pontes Gestal arrecada quase 4 toneladas de alimentos para Santa Casa de Votuporanga

Pontes Gestal fez o convite para a população ajudar a Santa Casa de Votuporanga e os moradores atenderam em peso. O resultado da 28ª Festa do Peão de Boiadeiro, realizada de 13 a 16 deste mês, foi surpreendente: quase quatro toneladas de alimentos para o Hospital, referência para a região Noroeste paulista.

Para entrar no Recinto de Exposições, a entrada era um quilo de alimento não-perecível para a Instituição. A dupla sertaneja Ícaro e Gilmar; Lauana Prado e Daniel fizeram os shows, abrilhantando o evento

.

E é claro que a solidariedade não ficou apenas nas apresentações musicais. No rodeio, foi realizado o Desafio do Bem, que totalizou R$7.302,60. O sucesso foi tanto, que alcançou até doações dos Estados Unidos em dólar.

O prefeito Cristiano Carolino esteve no Hospital juntamente com uma comitiva nesta terça-feira (18/4) para a entrega das contribuições. Os alimentos foram entregues no Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes e o dinheiro encaminhado para Administração da Instituição.

Cristiano deu detalhes da iniciativa. “Ficamos muito orgulhosos com esse resultado. Já fizemos edições anteriores e, mais uma vez, a população atendeu o nosso pedido, contribuindo com a Santa Casa. Sem dúvidas, essa foi a melhor maneira de comemorar os 58 anos de nossa Pontes Gestal”, disse.

A comitiva percorreu o Hospital, visitando os principais serviços que, inclusive, serão beneficiados com as doações. “A Instituição é referência não somente para nossa cidade, mas para a região. Sabemos da importância da Santa Casa e estamos à disposição para ajudar quem tanto nos socorre”, complementou.

Rosemir Lopes (Milão), responsável pelo setor de Captação de Recursos, elogiou a iniciativa. “Pontes Gestal é exemplo, por comemorar o aniversário da cidade com uma ação 100% beneficente e que fará a diferença para nossa Instituição. Que os outros municípios possam promover ações assim, estamos à disposição”, falou.

O provedor Amaro Rodero enfatizou a importância desta colaboração. “Essa doação vai nos auxiliar a suprir a demanda diária, beneficiando não apenas os moradores de Pontes Gestal, mas de outras cidades. Queremos reforçar que todas as contribuições são direcionadas para a assistência do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo a qualidade e a humanização”, afirmou.

Amaro agradeceu Pontes Gestal. “Em nome de nossos pacientes, médicos, colaboradores, parceiros, fornecedores e voluntários, nosso muito obrigado. Nossa gratidão ao prefeito Cristiano, grande voluntário e também a todos os envolvidos na organização desta grande festa. Vocês nos motivam e incentivam a cumprir nossa missão de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós”, concluiu.