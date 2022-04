Evento foi realizado nos dias 18, 19 e 20 deste mês e contou com a participação de egressos da Instituição que se destacaram na comunicação regional

O curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV realizou, nos dias 18, 19 e 20 deste mês, a primeira Semana de Profissionais de 2022. Os encontros aconteceram no Auditório do Campus Centro, das 19h30 às 22h30. Egressos que trabalham na área da comunicação foram os convidados para bater um papo com os alunos sobre as possibilidades da profissão.

A primeira noite foi marcada por uma conversa descontraída com o influencer Juliano Bombom e, logo após, com o vídeomaker Christopher Bueno, ambos formados em Publicidade e Propaganda pela UNIFEV, em 2001 e 2009, respectivamente. “É uma honra estar aqui novamente e ainda para falar sobre essa profissão linda e que eu tanto amo”, ressaltou Juliano, que continuou: “eu me tornei influenciador digital há 6 anos e, desde então, minha rotina e minha vida mudaram completamente”, disse Bombom.

“Eu comecei como estagiário na TV Unifev e as oportunidades foram surgindo a partir daí. Fui convidado a trabalhar numa produtora em Votuporanga e lá conheci um empresário do ramo musical que me abriu diversas portas. Trabalhei com equipes audiovisuais maravilhosas, que sempre me receberam de braços abertos. Tudo isso que me aconteceu é fruto de muito trabalho e de muita dedicação”, refletiu Christopher, que também agradeceu pela oportunidade. “É um prazer enorme estar de volta e falar com esses estudantes tão animados”, disse.

A segunda noite teve como tema a relação da comunicação no contexto pós-moderno, e contou com a presença dos jornalistas formados pela UNIFEV Wender Rodrigues e Lara de Oliveira Rodrigues Dorigan. Atualmente, ambos trabalham no Departamento de Cerimonial e Comunicação Social da Prefeitura de Votuporanga, mas já passaram por veículos de imprensa, como a TV Unifev e a TV Tem. “Estou muito feliz em estar aqui na UNIFEV para falar um pouquinho sobre essa nossa profissão que é tão importante para a sociedade”, agradeceu Wender. “Espero ter conseguido contribuir um pouco para o crescimento de cada um desses estudantes cheios de talento”, afirmou Lara.

O marketing no exterior e a criação de uma marca de sucesso foram os temas escolhidos pelo segundo palestrante da noite, Lucas Caldeira. Formado em Publicidade e Propaganda pela UNIFEV em 2017, hoje ele é CEO da empresa Kehlu Brasil Moda Esportiva, com sede em Votuporanga e que está presente em mais de 16 países. “É um prazer enorme poder voltar a essa Instituição tão querida e trocar conhecimento e experiências com esses jovens. Agradeço muito pelo convite da coordenadora Vanessa Zeitune”, agradeceu ele.

Já a última noite de palestras teve duas rodas de conversas comandadas por jovens mulheres empoderadas, as publicitárias, formadas também na UNIFEV, Julia Bifaroni e Mariana Carvalho. Ambas falaram sobre suas carreiras e a importância do marketing dentro da indústria da moda e do E-commerce. “Estou há 4 anos dentro dessa vertente da comunicação, mas fui professora da área de Design e Desenvolvimento Web durante 10 anos, então está sendo uma honra e uma felicidade sem tamanho poder voltar a ficar frente a frente com esses alunos e tentar ajudá-los de alguma maneira a entender mais sobre a profissão”, contou Julia.

Com a missão de encerrar a Semana de Profissionais com chave de ouro, a egressa Mariana foi aplaudida de pé ao fim de sua apresentação. “Foi muito legal poder trocar informações, dar e adquirir novos conhecimentos para essas turmas de Publicidade. A nossa profissão está sempre em movimento, é importante que a gente não perca a curiosidade e a paixão por aprender algo novo todos os dias”, finalizou ela.